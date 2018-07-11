Malatyalı boksçular eli boş döndü

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Boks Ligi’nde sekziinci hafta heyecanı yaşandı. Spor Toto Türkiye Boks Ligi 8. Hafta müsabakaları Ankara Atatürk Spor Salonunda oynandı. Ligin sekizinci haftasında alınan sonuçlar şöyle oluştu: Hatay Kocaçınar Spor Kulübü 5-5 Osmaniye Aile ve Sos Politikalar Spor Kulübü, İstanbul Bağılar Spor Kulübü 6-3 Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Mersin Boks İhtisas Spor Kulübü 0-10 Fenerbahçe Spor Kulübü, Kayseri Birlik Gençlik Spor Kulübü 2-7 Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü 3-7 Ankara Aski Spor Kulübü, Ankara Sağlık Spor Kulübü 3-7 Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü.