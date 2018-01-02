02 Ocak 2018 Salı

Malatyalı başkandan yeni yıl mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ, Türk sporunun yeni yılını kutladı. Üstündağ mesajında sporun paydaşlarına sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

02 Ocak 2018 Salı 13:57
Malatyalı başkandan yeni yıl mesajı

Geçtiğimiz yılın başlarında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı’na seçilerek, Türkiye’deki hem ekonomik hem de popüler üçüncü spor branşının 1 numaralı ismi haline gelen Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ yeni yıl mesajı verdi. TVF’nin resmi sitesinde yayınlanan mesajda Üstündağ şu ifadelere yer verdi: “2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Türk sporuna gerek milli takımlar, gerekse kulüpler bazında büyük başarılar kazandırmak ve sporun birleştirici rolünü ön plana çıkartarak voleybolu ülkemizin her yerinde oynatmak ve izletmek hedeflerimiz arasındadır. Sporda dostluğu, rekabeti ve birlikteliği en güzel şekilde yaşamak, yaşatmak ve yansıtmak için Türkiye Voleybol Federasyonu olarak yeni yılda da çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni eder, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim.”

HABER MERKEZİ

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