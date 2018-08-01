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Malatyalı Badmintoncular fırtına gibi esti

Elazığ’da 28 – 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Bölgesel Gurup Müsabakaları tamamlandı. Malatya’lı Badmintoncular turnuvada fırtına gibi eserek 5 kategori de toplamda 18 madalya kazandılar.

Malatyalı Badmintoncular fırtına gibi esti

Elazığ’da 28 – 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Bölgesel Gurup Müsabakaları tamamlandı. Malatya’lı Badmintoncular turnuvada fırtına gibi eserek 5 kategori de toplamda 18 madalya kazandılar.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:24
Malatyalı Badmintoncular fırtına gibi esti

Türkiye Badminton Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 28 – 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Elazığ ilinde yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Bölgesel Gurup Müsabakaları tamamlandı. Şampiyona da Malatya’lı Badmintoncular Elazığ’da fırtına gibi eserek 5 kategori de toplamda 18 madalya kazandılar. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, Elazığ’da yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Bölgesel Gurup Şampiyonasında dereceye giren sporcuları, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ederek, Yarı Final ve Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi. Şampiyonada dereceye giren sporcular ve kategorileri ise şöyle; Tek Erkeklerde Dereceye Giren Sporcular: 1.Furkan İnanç, 2.Abdulsamed Tekedereli, Tek Bayanlarda Dereceye Giren Sporcular: 1.Sevgi Yarluğluolan, 2.Hevin Zelal Tütüncü, Çift Bayanlarda Dereceye Giren Sporcular: 1.Sevgi Yarluğluolan, 2.Rumeysa Fırat, Çift Erkeklerde Dereceye Giren Sporcular: 1.Oğuz Kaan Çelik, 2.İbrahim Kopan, 3.Abdulsamed Tekedereli, 4.Ahmet Yusuf Şen, 5.Ahmet Emre İnan, 6.Nurettin Ensar Karahan, Karışık Çiftlerde Dereceye Giren Sporcular, 1. Furkan İnanç, 2.Rumeysa Fırat, 3.Ahmet Emre İnan, 4.Hevin Zelal Tütüncü, 5.Özgür Barış Tütüncü, 6.Ceylan Tütüncü

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaBadmintonTürkiye Badminton Şampiyonası
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