27 Mart 2017 Pazartesi

Malatya’gücü’nü gösterdi!

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında 1932 Malatyagücü, 1966 Malatya Gençlikspor’u 4-1 mağlup ederek puanını 4’e çıkardı, grupta liderliği devraldı.

27 Mart 2017 Pazartesi 11:13
Malatya’gücü’nü gösterdi!

  Bölgesel Amatör Lige yükselme mücadelesi veren 1932 Malatyagücü ile 1966 Malatya Gençlikspor karşılaşması bol gol ve zevkli bir 90 dakikaya sahne oldu. Yeşiltepe 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren 1932 Malatyagücü’nün gollerini 15. dakikada Ahmet, 44 ve 70.dakikalarda Ümit, 85’te ise Eren kaydetti. Bu sonuçla 1932 Malatyagücü takımı averaj farkıyla grupta liderliğe yükseldi ve son maçlar öncesi avantaj elde etti.

“KAYIPSIZ GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUYUZ”
  Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan 1932 Malatyagücü Kulüp Başkanı Aziz Yiğit, “Önemli bir 90 dakikayı kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz. Rakibimiz ilk hafta grupta aldığı yenilgiyi telafi etmek adına sahada çok mücadele etti. Biz de hedefi olan bir kulübüz ve futbolcularım bu bilinçle oynadılar. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde belki de bu grubun finali niteliğinde bir maçı var. O maçı kazanıp, BAL ligi eleme maçı oynamak istiyoruz” dedi.

FATİH AVCI
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