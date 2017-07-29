29 Temmuz 2017 Cumartesi

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Malatyagücü’nden bir transfer daha

1932 Malatyagücü dış transfer çalışmaları kapsamında, Yeni Malatyaspor’dan Cihat Vurmaz’ı transfer etti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:55
Malatyagücü’nden bir transfer daha

  İnönü Üniversitesi’ni devraldıktan sonra Bölgesel Amatör Lig’e hızlı bir giriş yapan 1932 Malatyagücü, Yeni Malatyaspor U21 takımından Cihat Vurmaz’ı kadrosuna kattı. Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı 1932 Malatyagücü dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna şu ana kadar 10 yeni ismi katan kırmızı beyazlılar son olarak Yeni Malatyaspor U21 takımında forma giyen Cihat Vurmaz’ı transfer etti. 21 yaşındaki genç orta sahayı renklerine bağlayan 1932 Malatyagücü’nde Sportif Direktör Aziz Yiğit yeni sezon kadrolarının büyük ölçüde şekillendiğini, “Transfer çalışmalarımız daha önce belirlediğimiz politika doğrultusunda devam ediyor. Genç oyuncularla tecrübeli oyuculardan kurulu karma bir takım kuracağız. Öncelikli olarak şehrimizin sporcularıyla anlaşacağız. Sonra gerek görürsek il dışından birkaç oyuncu alacağız. Cihat kalitesine güvendiğimiz bir kardeşimiz. Atılan imzalar her iki taraf içinde hayırlı olur inşallah" İfadelerini kullandı.

İHA
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