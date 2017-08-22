22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Malatyagücü’nde yeni sezon hazırlıkları

Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı Malatyagücü yeni sezon hazırlıklarına Malatya’da devam ediyor.

22 Ağustos 2017 Salı 12:31
Malatyagücü’nde yeni sezon hazırlıkları

Çalışmalarını Yeşiltepe’de yaptığı çalışmalarla sürdüren kırmızı beyazlılarda antrenman temposundaki yoğunluğa rağmen sakatlık ve üzücü bir olayın yaşanmaması teknik heyetin yüzünü güldürürken, oyuncuların yavaş yavaş form tutmaya başlaması yönetimi memnun etti. Kadrosunda 24 oyuncuyla antrenmanlarını devam ettiren Malatyagücü önümüzdeki günlerde bölge takımlarıyla hazırlık maçları gerçekleştirecek. Bir yandan yeni sezona hazırlanıp diğer bir yandan tesis eksikliklerini gideren Malatya temsilcisi, kendi kulüp binasında duşa ve soyunma odalarını bakıma aldı. 

MEHMET KIROĞLAN
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