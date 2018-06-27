Malatyagücü yarı finalde

Yeşilyurt Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Malatya Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Futbol müsabakalarında 3. hafta heyecanı yaşandı. Yeşiltepe’de oynanan karşılaşmalar çekişmeli mücadelelere sahne olurken alınan sonuçlar şöyle: Karakavak 2-4 Yeşilyurt Belediyespor, Telekomspor 3-0 Adafı Kartalspor, Malatyagücü 8-1 Erkenekspor, Galataspor 5-1 Orduzuspor. Bu sonuçlarla Malatyagücü adını yarı finale yazdırmayı başardı.

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