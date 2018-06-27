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Malatyagücü yarı finalde

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Futbol müsabakalarında 3. hafta programında önceki gün dört karşılaşma oynandı. U17 kategorisinde oynanan maçlarda Erkenekspor’u 8-1 yenen Malatyagücü adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Malatyagücü yarı finalde

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Futbol müsabakalarında 3. hafta programında önceki gün dört karşılaşma oynandı. U17 kategorisinde oynanan maçlarda Erkenekspor’u 8-1 yenen Malatyagücü adını yarı finale yazdırmayı başardı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:13
Malatyagücü yarı finalde

Yeşilyurt Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Malatya Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali Futbol müsabakalarında 3. hafta heyecanı yaşandı. Yeşiltepe’de oynanan karşılaşmalar çekişmeli mücadelelere sahne olurken alınan sonuçlar şöyle: Karakavak 2-4 Yeşilyurt Belediyespor, Telekomspor 3-0 Adafı Kartalspor, Malatyagücü 8-1 Erkenekspor, Galataspor 5-1 Orduzuspor. Bu sonuçlarla Malatyagücü adını yarı finale yazdırmayı başardı.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyagücüSpor Ve Kiraz FestivaliU17
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