12 Ağustos 2017 Cumartesi

Malatyagücü uyum sürecinden geçiyor

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yeni takımı 1932 Malatyagücü’nde yeni sezon hazırlıkları Yeşiltepe’de yapılan antrenmanlarla devam ediyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:33
Malatyagücü uyum sürecinden geçiyor

  Sportif Direktör Aziz Yiğit, teknik sorumlu Murat Kurt, yardımcı antrenörler Ahmet Menekşeoğlu, Soner Bayram ve Kaleci Antrenörü İsmail Timur eşliğinde yapılan antrenmanların oldukça verimli geçtiği belirtildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Malatyagücü Sportif Direktörü Aziz Yiğit, bu sezon Malatyagücü’de güzel işler yapmak istediklerini söyledi. Yiğit, “Sağ olsun futbolcularımız ve teknik heyetimiz büyük fedakarlıkla yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Bu sezon hem yönetim olarak, hem teknik heyet olarak, hem de futbolcu kadromuz olarak tamamen Malatyagücü Futbol takımının başarısı için görev yapacağız. Malatyalı genç futbolcuları takımımıza kazandırarak takviyeler yaptık. Bunun yanında tecrübeli birkaç futbolcu kardeşimizi de takımımıza transfer ettik. Eksik olan bölgeler için gelecek futbolcular var. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Şuan takımımızda 20 futbolcumuz var. Bu sayı denemeye aldığımız oyuncularla artabiliyor. Sabit kadromuzu oluşturuyoruz. Takviye yapacağımız oyuncularla birlikte yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. İki veya üç tane daha çeşitli takımlarda oynayan futbolcuları takıma kazandırmayı hedefliyoruz. Geçen yıldan kalan oyuncularımız var ama yeni katılan oyuncuların uyumu çok önemli. Dolayısıyla çok çalışmamız gerekiyor. Takım uyum sürecini çabuk atlatacaktır. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Yorulmadan, zorluk çekmeden başarı elde edilmez. Hedefimiz ligde üst sıralar olacak” diye konuştu.


İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatyagücüAziz Yiğit

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