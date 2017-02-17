17 Şubat 2017 Cuma

Malatyagücü transferi kapattı

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nin flaş takımı 1932 Malatyagücü devre arası transferini kapattığını açıkladı. Transferin son gününde BAL takımlarından Yeşilyurt Belediyespor’dan Burak Acıl’i alan kırmızı beyazlılar, A grubunda namağlup lider konumunda bulunuyor.

17 Şubat 2017 Cuma 15:47
Malatyagücü transferi kapattı

  Amatör liglerde devre arası transfer tescil döneminin sona ermesiyle birlikte takımlar da kadrosunu yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi A grubunda namağlup lider olan 1932 Malatyagücü devre arasında kadrosuna 3 oyuncu kattı. Malatya İdmanyurdu’ndan Emre Sevinç, Malatyaspor’dan Gökhan Öz ve BAL takımlarından Yeşilyurt Belediyespor’dan Burak Acıl’i kadrosuna katan kırmızı beyazlılar transferi tamamladı.

BAŞKAN’DAN BURAK AÇIL TEŞEKKÜRÜ
  Transferin son gününde Malatyagücü ile anlaşan orta saha oyuncusu Burak Acıl, Yeni Malatyaspor U18 takımında kaptanlık yaparken, profesyonel olmuş daha sonra BAL takımlarından Yeşilyurt Belediyespor’a transfer olmuştu. Orta sahada ve savunmada görev yapabilen Burak’ın takıma katılmasıyla gücüne güç katan Malatyagücü’nde başkanı Aziz Yiğit, Burak transferinin gerçekleşmesinde emeği geçen Yeşilyurt Belediyespor’a teşekkür etti. Bu arada Malatyagücü’nün yeni transferi Burak Acıl’ın kırmızı beyazlı kulüple çalışmalara başladığı ve şans verilmesi halinde hafta sonu forma giyebileceği öğrenildi. 

FATİH AVCI
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