09 Ağustos 2017 Çarşamba

Malatyagücü transfere doymuyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekiplerinden Malatya Gücü Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Vahap Yıldıztepe ve Yeni Malatyaspor alt yapısında profesyonel olan kaleci Mehmet Ayaoku’yu transfer etti.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:34
Malatyagücü transfere doymuyor

  Yeni sezon hazırlıklarını Malatya’da sürdüren kırmızı beyazlılar, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. İddialı bir kadroyla sezona başlamayı planlayan Malatya Gücü Futbol Kulübü, bir dönem Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un da formasını giyen orta saha oyuncusu Vahap Yıldıztepe’yi kadrosuna kattı.

1987 Akçadağ doğumlu olan Yıldıztepe, ilk olarak 44 Malatyaspor’un formasını giydi. Malatyaspor, Gümüşhanespor, Cizrespor, Yeni Burdur Gençlikspor, Dardanelspor, İnegölspor, Şanlıurfa Belediyespor, Afyonkarahisarspor, Erzincaspor, Kurtalanspor, Ceyhanspor, Utaş Uşakspor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un formalarını giyen Yıldıztepe, daha sonra Beyköy Belediyespor ardından da Bağcılar Güneşlispor’a transfer oldu. 2015 sezonunda yeniden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un formasını giydikten sonra Kale Belediyespor’a transfer oldu. Beyköy Belediyespor’da da forma giyen tecrübeli oyuncu sezonu Sorgun Belediyespor’da tamamladı. Stoper ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Yıldıztepe’nin 3. Lig tecrübesi de bulunuyor.

Kırmızı beyazlı kulübün bir diğer transferi ise Yeni Malatyaspor alt yapısında profesyonel olduktan sonra eğitimi için Kütahya’ya giden ve orada BAL ekiplerinde mücadele eden kaleci Mehmet Ayaoku oldu.  22 yaşındaki genç kaleciyi kadrosuna katan Malatyagücü şu ana kadar kadrosuna 13 yeni isim kazandırdı.

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