Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı İnönü Üniversitesispor’u tüm haklarıyla satın alıp, adını Malatyagücü Futbol Kulübü olarak değiştirmek için gerekli girişimleri başlatan 1932 Malatyagücü Kulübü, ikiz kardeşler Mehmet ve Ahmet Aşit’i renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, defans oyuncuları Aliş Şimşek, Oğuzhan Akar, Fatih Sakin, Garip Erayabakan transferlerinin ardından 2 oyuncuyla daha sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen törenle orta saha ve defans oyuncuları Mehmet ve Ahmet Aşit kardeşler kendilerini 1932 Malatyagücü’ne bağlayan sözleşmeye imza attı. Mehmet ve Ahmet Aşit kardeşler, geçen sezon amatör ligde mücadele eden 1932 Malatyagücü’nün formasını terletti.

Transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulun 1932 Malatyagücü sportif direktörü Aziz Yiğit, transfere devam edeceklerini ve bu sezon iyi bir kadro kuracaklarını ifade etti. Mehmet ve Ahmet’in kaliteli oyuncular olduğunu belirten Yiğit, "Bu kulübü hedefleri olan ve kurumsal bir yapıya kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Malatyagücü Kulübü’ne her türlü desteği veren kulüp başkanımız sayın Nurettin Uğur’a teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bu sezon iddialı bir Malatyagücü izleyecek herkes. Mehmet ve Ahmet kardeşler geçen yıl da takımımızda forma giyiyordu. Umarım bu sezon da bize faydalı olurlar. Kendilerine ve kulübümüze hayırlı olsun" diye konuştu.

İHA