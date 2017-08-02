02 Ağustos 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Malatyagücü tanışma yemeğinde

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Malatyagücü FK yeni sezon açılışını bir restorandaki tanışma yemeğiyle yaptı. Kulübün Sportif Direktörü Aziz Yiğit’in katıldığı yemekte yeni transferler hazır bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:43
Malatyagücü tanışma yemeğinde

  Kırmızı beyazlı takım yemekli tanışma toplantısının ardından sezonun ilk çalışmasını yaptı. Yeşiltepe Tesislerinde yapılan sezonun ilk çalışmasına bütün futbolcular katılırken, takımın 10 gün boyunca Malatya’da çalışacağı belirtildi.

Malatyagücü FK Başkanı Nurettin Uğur yaptığı açıklamada, “Genç koşan ve savaşan bir takım oluşturduk. İlk hazırlık dönemini Malatya’da geçireceğiz. İkinci etap kampı için ise 16 Ağustos’ta Nevşehir’de kampa girerek yeni sezona hazırlıklarına devam edeceğiz. Bu sezon hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Teknik kadro ve oyuncularımıza hedef doğrultusunda inancım tamdır. Dar bir bütçe ile çok iyi işlerin nasıl yapılacağını tüm kamuoyuna göstereceğiz. Özellikle Malatyalı oyunculara ağırlık verilmesinden ve onlara kısmen de olsa katkı yaptığımdan dolayı mutluyum. Hedefimize ulaşırsak ilk önce kurumsal bir yapı adına tesisleşmeye ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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