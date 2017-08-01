01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

Malatyagücü sahaya iniyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Malatyagücü FK yeni sezon açılışının startını bir restorandaki tanışma yemeğiyle verecek. Kırmızı beyazlı takım yemekli tanışma toplantısının ardından sezonun ilk çalışmasını yapacak.

01 Ağustos 2017 Salı 11:33
Malatyagücü sahaya iniyor

  Malatyagücü FK Başkanı Nurettin Uğur yaptığı açıklamada, “Genç koşan ve savaşan bir takım oluşturduk. Sportif Direktörümüz Aziz Yiğit ve Teknik Sorumlu Murat Kurt’un titiz çalışmaları ile oluşturduğumuz takımımızın geçen yılki iskelet kadrosuna yapılan nokta transferlerin yanı sıra, yurt dışından da forvet oyuncusu alarak transferi sonlandıracağız” dedi.

UĞUR: “HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”
  Başkan Uğur, ilk hazırlık dönemini Malatya’da geçireceklerini ifade ederek, “Takımımız ilk etap kampını Malatya’da yapacak. İkinci etap kampı için ise 16 Ağustos’ta Nevşehir’de kampa girerek yeni sezona hazırlıklarına devam edeceğiz. Bu sezon hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Teknik kadro ve oyuncularımıza hedef doğrultusunda inancım tamdır. Özellikle İnönü Üniversitesi takımının kapatılmasına gönlümüz razı olmadı ve takımın Bal liginde devam etmesi adına bu oluşuma giriştik. Yaptığımız girişimlerden dolayı kolaylık gösteren İnönü Üniversitesi yönetimine teşekkür ederim. Dar bir bütçe ile çok iyi işlerin nasıl yapılacağını tüm kamuoyuna göstereceğiz. Özellikle Malatyalı oyunculara ağırlık verilmesinden ve onlara kısmen de olsa katkı yaptığımdan dolayı mutluyum. Hedefimize ulaşırsak ilk önce kurumsal bir yapı adına tesisleşmeye ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya