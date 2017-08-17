Takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan 1932 Malatyagücü Sportif Direktörü Aziz Yiğit, antrenmanlarda sakat ve eksik futbolcu olmamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yiğit, “takım sabah salon çalışması akşam saha idmanı olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. İdmanlarımız Yeşiltepe 1 nolu sahada teknik ekibimizin kontrolünde aralıksız devam ediyor. Şuan takımımızda sakat ve eksik futbolcu olmaması bizleri mutlu ediyor. Oyuncuların tamamı birarada olduğu için aslında takımı kampada almış durumdayız. Sabah akşam günde çift idman yaparak yeni sezon hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürüyoruz. Golcu futbolcu transferi konusunda haber bekliyoruz. İki tane golcu futbolcuyla dirsek teması içerisindeyiz. Bugün veya yarın netliğe kavuşturacağız. Onun dışında transferi kapattık. Futbolcular arasında uyum çok iyi, Murat Kurt hocamızın nezaretinde mükemmel bir idman programımız var. Bu anlamda bizlere destek olan Malatyalı esnaflarımız ve iş adamlarımız var. Malatyalıların takımımıza karşı teveccühü var. İş adamlarımız futbolcu ve teknik heyetimizin yemek ve kondisyon çalışmaları konusunda bizlere çok büyük destek oluyor. Bizlere karşı yakın ilgi gösteriyorlar.” dedi.

OLUMLU KATKI YAPACAK

Kamuoyunun kendilerine destek verdiğinin altına çizen Aziz Yiğit, “Malatya insanının duyarlılığı hakikaten bizleri duygulandırıyor. Tabii bu arada oyuncularımızın hepsinin Malatyalı arkadaşlarımızdan olmasıda bizler için büyük avantaj. Kulübümüz tarafından oyuncuların üzerlerini rahat şekilde değiştirip kullanabilecekleri soyunma odası yaptırıldı. En kısa sürede takımın yemek sorununu çözmek için bir de yemekhane salonu yaparak bu eksikliği de gidermiş olacağız. Bununla ilgili kulüp başkanımzı sayın Nurettin Uğur’a teşekkür ediyorum. Kendisi takımı çok yakından takip ediyor. İnşallah o da en kısa zamanda Malatya’ya gelerek futbolcularımızla görüşme gerçekleştirecek. Kulüp başkanımızın futbolcular ve teknik heyetle olacak görüşmeside hem morel hem de motivasyon adına olumlu katkı yapacaktır.” diye konuştu.









ÖMER ALİ DELİBAŞ