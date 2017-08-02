02 Ağustos 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Malatyagücü FK sezonu açtı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Malatyagücü FK yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yapılan ilk çalışmada teknik heyet, futbolcular ve yönetim birbirlerine yeni sezon öncesi başarı sözü verdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:19
Malatyagücü FK sezonu açtı
  Teknik sorumlu Murat Kurt nezaretinde Yeşiltepe 3 Nolu sahada ilk çalışmasını yapan kırmızı beyazlılarda, denenmeye alınan Moldovalı oyuncular Ensar Sulujmani ve Riza Feruki de antrenmanda yer aldı. Sıcak bir havada yapılan sezonun ilk çalışmasında takıma hafif bir koşu ve istasyon çalışması yaptıran antrenör Murat Kurt’un önümüzdeki günlerde tempoyu arttıracağı belirtildi. Bu arada takımın sportif direktörü Aziz Yiğit ve yönetim kurulu üyesi Akif Çelik de yapılan çalışmayı izlerken, açıklamalarda bulunan Aziz Yiğit, “Hedefi olan iyi bir kadro oluşturduk. 2 Makedon oyuncuyu denemeye aldık. Bu oyuncuların durumuna teknik kadronun raporu doğrultusunda karar vereceğiz. Bir iki gün içerisinde Nijeryalı bir golcü de çalışmalarımıza katılacak. Takımımıza katkı yaptıkları taktirde kadromuza katacağız” dedi.
İHA
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