1932 Malatyagücü ve Yeni Malatyaspor U21 takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeşiltepe’de oynanan özel maçta gülen taraf BAL temsilcisi 1932 Malatyagücü oldu. Yeni Malatyaspor alt yapısı kendi içinde denemeye gelen oyuncular ve takımdaki diğer yedeklerle karşılaşmaya çıkarken, 1932 Malatyagücü ise kadrosundaki tüm isimlere şans verdi.

“SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gençleri Engin Yıldız, Engin Bilici(2) Eray Baba ve Yasin’in golleriyle 5 – 0 mağlup eden Malatyagücü hazır bir görüntü verdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha fazla hazırlık maçı oynayacaklarını açıklayan 1932 Malatyagücü antrenörü Murat Kurt, “Uzun bir dönemden beri hazılıklarımızı sürdürüyorduk. Tabi oyuncuların çalışma hırsından ve temposundan memnunuz. Ancak bu tür maçlar eksiklerin ortaya çıkması açısından çok daha verimli olabiliyor. Tüm oyuncularımızı sahada görmek istedik. Güzel centilmen bir maç oldu. Yeni Malatayspor alt yapımıza da teşekkür ediyoruz. Skora aldanmadan çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI