BAL Ligi’nde sezonunu sona ermesinin ardından Arguvan Belediyespor ile oynadığı baraj maçını kazanarak, 2017-2018 sezonunda da BAL Ligi’nde mücadele etme hakkını kazanan İnönü Üniversitesispor, iş adamı Nurettin Uğur tarafından desteklenen 1932 Malatyagücü Kulübü’ne devredilmişti.

Protokol işlemlerinin tamamlandığı devir işlemlerinde birkaç evrakında tamamlanmasıyla birlikte gelecek haftadan itibaren yeni kulüp çalışmalarına başlayacak. Yeni kulübün isminin Malatya Gücü Futbol Kulübü olacağını kaydeden takımın sportif direktörü ve futbol şube sorumlusu Aziz Yiğit, kulübün başkanlığını iş adamı Nurettin Uğur’un yapacağını belirtti. Yiğit, protokolün yapıldığını, gelecek hafta içerisinde işlemlerin tamamlanacağını ifade ederek, “İşlemlerin tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına başlayacağız. Şuanda hiçbir sorun yok. Protokol gerçekleştirildi. Birkaç işlem kaldı, onları da tamamlıyoruz. İşlemler tamamlandıktan sonra transfer çalışmalarına yoğunlaşacağız. Temmuz ayı sonunda da antrenmanlara başlamayı planlıyoruz” dedi.

Yiğit, BAL Ligi’nde devraldıkları İnönü Üniversitespor’da forma giyen 13-14 futbolcu ile görüşeceklerini ifade etti. İnönü Üniversitesispor’da teknik sorumlu olan Murat Kurt ve ekibiyle yola devam edeceklerini kaydeden Yiğit, “Yürekli, forması için savaşan, sahaya çıktığında aslanlar gibi mücadele edecek oyuncuları kadromuza katacağız. Bu kapsamında belirlediğimiz isimler var. Devraldığımız İnönü Üniversitespor’da forma giyen 13-14 ile de görüşeceğiz” diye konuştu.