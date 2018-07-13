Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90912
ALTIN
193.932
DOLAR
4.8554
STERLİN
6.3470
EURO
5.6424

Malatya’dan UEFA’ya!

Malatyalı Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa, dün oynanan Buducnost Podgorica – Trencin UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu maçında 4. hakem olarak görev yaptı. Malatya futbol tarihi için bir ilk olan bu gelişme spor camiasında büyük bir gurur tablosu oluşturdu.

Malatya’dan UEFA’ya!

Malatyalı Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa, dün oynanan Buducnost Podgorica – Trencin UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu maçında 4. hakem olarak görev yaptı. Malatya futbol tarihi için bir ilk olan bu gelişme spor camiasında büyük bir gurur tablosu oluşturdu.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:03
Malatya’dan UEFA’ya!

Futbola Malatyaspor alt yapısında başlayan ve daha sonra yine memleketi Malatya’da futbol hakemliğine geçiş yapan Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa, kariyerinin zirvesini yaşıyor. Başarılı futbol hakemi geçtiğimiz günlerde açıklanan 2018 – 2019 futbol hakemleri listesinde 12. kez yine Süper Lig kadrosunda yer alırken, Malatya futbol tarihine de bir ilki yaşattı.

FIFA kokartlı hakemlerimizden Mete Kalkavan’ın düdük çaldığı Karadağ’ın Buducnost Podgorica ile Slovakya'nın Trencin takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu maçında 4. Hakem olarak görev yapan Arslanboğa, Gradski Stadyumu'ndaki karşılaşmada kariyerindeki ilk UEFA maçına çıkmış oldu. 2013’den beri Eskişehir’e yerleşen Arslanboğa, Süper Lig’deki şampiyonu belirleyecek kritik derbilerde de 4. Hakem olarak görev almıştı. 39 yaşındaki Arslanboğa’nın 2018 – 2019 sezonu içersinde hem UEFA Avrupa Ligi’nde hem de Süper Lig’de önemli müsabakalarda görevlendirilmesi bekleniyor.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Malatyalı Süper Lig HakemiSUAT ARSLANBOĞAGörev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finalistler belli oldu
Finalistler belli oldu
Alt yapı ‘Maden’i buldu!
Alt yapı ‘Maden’i buldu!
Frikikten attı, sınıfı geçti!
Frikikten attı, sınıfı geçti!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim