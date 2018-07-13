Malatya’dan UEFA’ya!

Futbola Malatyaspor alt yapısında başlayan ve daha sonra yine memleketi Malatya’da futbol hakemliğine geçiş yapan Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa, kariyerinin zirvesini yaşıyor. Başarılı futbol hakemi geçtiğimiz günlerde açıklanan 2018 – 2019 futbol hakemleri listesinde 12. kez yine Süper Lig kadrosunda yer alırken, Malatya futbol tarihine de bir ilki yaşattı.

FIFA kokartlı hakemlerimizden Mete Kalkavan’ın düdük çaldığı Karadağ’ın Buducnost Podgorica ile Slovakya'nın Trencin takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu maçında 4. Hakem olarak görev yapan Arslanboğa, Gradski Stadyumu'ndaki karşılaşmada kariyerindeki ilk UEFA maçına çıkmış oldu. 2013’den beri Eskişehir’e yerleşen Arslanboğa, Süper Lig’deki şampiyonu belirleyecek kritik derbilerde de 4. Hakem olarak görev almıştı. 39 yaşındaki Arslanboğa’nın 2018 – 2019 sezonu içersinde hem UEFA Avrupa Ligi’nde hem de Süper Lig’de önemli müsabakalarda görevlendirilmesi bekleniyor.