Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig kulüpleri gençlik geliştirme programı teknik sorumluları iletişim toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de katıldığı toplantıda, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig'den toplam 35 kulübün teknik sorumluları yer aldı. Malatya’dan alt yapı sorumlusu Murat Uçkun’un yer aldığı organizasyon Fatih Terim'in konuşmasıyla başladı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF'nin özellikle antrenör eğitimi ve genç futbolcu gelişimi konularında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Terim, ikinci bölümde katılımcılarla genç futbolcu gelişim programları ve gelişim liglerinin yapısı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

MEHMET KIROĞLAN