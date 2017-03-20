20 Mart 2017 Pazartesi

Malatya’dan Uçkun katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik Geliştirme Programı kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig’den 35 takımın Teknik Sorumlularını, İstanbul’da topladı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından kabul edilen ekip içersinde Malatya’yı Alt yapı sorumlusu Murat Uçkun temsil etti.

16 Mart 2017 Perşembe 11:36
Malatya’dan Uçkun katıldı

  Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig kulüpleri gençlik geliştirme programı teknik sorumluları iletişim toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de katıldığı toplantıda, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig'den toplam 35 kulübün teknik sorumluları yer aldı. Malatya’dan alt yapı sorumlusu Murat Uçkun’un yer aldığı organizasyon Fatih Terim'in konuşmasıyla başladı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF'nin özellikle antrenör eğitimi ve genç futbolcu gelişimi konularında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Terim, ikinci bölümde katılımcılarla genç futbolcu gelişim programları ve gelişim liglerinin yapısı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

MEHMET KIROĞLAN
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