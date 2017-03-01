01 Mart 2017 Çarşamba

Malatya’dan milli takıma

06-10 Mart 2017 tarihleri arasında Osmaniye’de yapılacak olan U16 Milli Takım Hokey Kampına Malatyalı sporculardan Miraç Yasin Oktay, Erdem Irmak, Cebrail Gezer ve Rabia Dal’ın katılacakları belirtildi.

01 Mart 2017 Çarşamba 12:33
Malatya’dan milli takıma

 Türkiye Hokey Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 06-10 Mart 2017 tarihleri arasında Osmaniye’de yapılacak olan U16 Milli Takım Hokey Kampına hokey sporcularından Miraç Yasin Oktay, Erdem Irmak, Cebrail Gezer, Rabia Dal’ın katılacakları açıklandı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak U16 Milli Takım Hokey Kampına davet edilen İlimiz Hokey Sporcularını ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

FATİH AVCI
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