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Malatya’dan erken veda!

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği grup müsabakalarına antrenör Zafer Güler yönetiminde katılan Malatya Bölge Karması öne geçtiği maçta Diyarbakır Bölge Karmasına 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Malatya’dan erken veda!

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği grup müsabakalarına antrenör Zafer Güler yönetiminde katılan Malatya Bölge Karması öne geçtiği maçta Diyarbakır Bölge Karmasına 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:19
Malatya’dan erken veda!

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği grup müsabakaları 08 - 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Önceki gün Yeşiltepe 3’nolu sahada oynanan karşılaşmada antrenör Zafer Güler yönetiminde katılan Malatya Bölge Karması öne geçtiği maçta Diyarbakır Bölge Karmasına 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Dört grupta tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda; A Grubunda Kayseri Bölge, B Grubunda İstanbul Bölge, C Grubunda Antalya Bölge ve D Grubunda Diyarbakır Bölge grup birincisi oldu.

“SPORCU SAYILARI FAZLA”

Turnuvayı değerlendiren ASKF Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir müsabakalara katılan futbolcular ve teknik heyete ortaya koydukları iyi oyundan dolayı teşekkür etti. Özdemir, “Temsilcimiz Malatya karması ilk maçında Adana Bölge Karmasını 3-0 gibi net bir skorla yenmişti. İkinci maçında Diyarbakır Bölge Karmasını sahasında ağırlayan temsilcimiz öne geçtiği karşılaşmada maalesef 2-1 sahadan yenik ayrıldı ve turnuvadan elendi. İki yılda bir düzenlenen organizasyonda 13 bölgeden profesyonel olmayan futbolculardan kurulu takımlar mücadele ediyor. Şampiyon olan takım yurt dışında düzenlenecek UEFA Regions Cup Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanacak. Son iki sezonda Ankara ve İstanbul bölge karması ülkemizi temsil etti. Bilindiği üzere bu illerin sporcu sayıları fazla olduğundan dolayı şuana kadar başka illerden takım şampiyon olamadı. Malatya karmasında forma giyen oyuncularımız iyi performans ortaya koydular. 1-0 öne geçtikleri maçta şanssız iki gol yediler. Turnuvaya katılan gençlerimize ve teknik heyete verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Yarı final müsabakaları Kayseri Bölge/İstanbul Bölge ile Antalya Bölge/Diyarbakır Bölge arasında 12 Mayıs 2018 tarihinde oynanacak. 13 Mayıs 2018 tarihinde oynanacak final müsabakası ile turnuva şampiyonu belli olacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Bölge Karması
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