Geçen sezon İrfan Buz’un yardımcılığını yapan başarılı antrenör Zafer Hızarcı, yeni sezonda Adana Demirspor çatısı altında teknik direktör Giray Bulak’ın ekibinde yer alacak. Yeni sezonda İrfan Buz ile yola devam etmeme kararı alan Zafer Hızarcı, Adana Demirspor’da da geçen sezon elde edilen başarının tekrarlanması için yeşil-mavili takımı yoğun bir kamp programına soktu.

Yeni Malatyaspor’da başarılı bir sezon geçirip Süper Lig’e çıkılmasında büyük katkısı olan defans oyuncuları Yiğitcan Erdoğan ve Sezer Özmen de yeni bir başarı hikayesi yazacaklarından emin. Antrenmanlarda birbirinden hiç ayrılmayan Yiğitcan ve Sezer, genç futbolculara da ağabeylik yapıyor. Takımın Bolu kampında açıklamalarda bulunan Hızarcı, Erdoğan ve Özmen geçen sezon forma giydikleri sarı-siyahlı kulübe başarı dileklerinde bulundular.

HIZARCI: “MALATYA’DA GÜZEL GÜNLERİM GEÇTİ”

Malatya’da güzel günlerinin geçtiğini belirten Zafer Hızarcı, “Malatya’yı seviyorum. Orada çok güzel günlerimiz geçti. Evkur Yeni Malatyaspor’a Süper Lig’de başarılar diliyorum. Umarım ligde de başarılı olurlar” dedi. Yiğitcan Erdoğan da Malatya’yı hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, “Gerçekten Malatya’da güzel günlerim oldu. Yaşadığımız başarıyı hiçbir zaman unutamam. Buradan Malatyalı sporseverlere ve Yeni Malatyaspor’a başarılar diliyorum. Adana Demirspor’da bu sezon istediğimizi alıp, Süper Lig’e çıkmayı düşünüyoruz. Bunun için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

SEZER: BU YIL DA DEMİR’İN ŞAMPİYONLUK ÖZLEMİNİ BİTİRECEĞİZ

Sezer Özmen ise yaptığı açıklamada, “Devre arasında geldiğim Malatya’da takıma katkı sunduğumu düşünüyorum. Yeni Malatyaspor takımına Süper Lig'de başarılar diliyorum. Adana Demirspor olarak Süper Lig hasretine son vermek istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ