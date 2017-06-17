17 Haziran 2017 Cumartesi

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Malatya’dan 6 sporcu katıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 6-11 Haziran tarihleri arasında Bursa’da yapılan Spor Tırmanış, Lider-Hız Milli Takım Hazırlık Kampına Malatya’dan 6 sporcu katıldı. Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yar. Doç. Dr. Faruk Akçınar, faydalı bir kamp olduğunu söyledi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 11:35
Malatya’dan 6 sporcu katıldı

  Spor Tırmanış, Lider-Hız Milli Takım Hazırlık Kampına Malatya’dan 6 sporcunun katılmasını değerlendiren Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yar. Doç. Dr. Faruk Akçınar, faydalı bir kamp olduğunu söyledi. Malatya dağcılığı adına önemli bir başarıya imza attıklarını ve milli takım kampına 6 sporcu gönderdiklerini belirten Akçınar, “Sporcularımız kampta Malatya’mızı en iyi şekilde temsil ettiler. Malatya dağcılığı adına önemli bir başarıya imza atıldığını düşünüyorum. Sporcularımız Safter Aslan, Vahap Karadağ, Gülay Balık, Leyla Karadağ, Cansel Yılmaz ve Safet Aslan başarılı bir kamp süreci geçirdiler. İnşallah daha fazla sporcuyla milli takımımıza ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“MALATYA TÜRKİYE’DE SAYILI İLLER ARASINDA”
  Akçınar, milli takım kapmalarından birinin de bu sene Malatya’da yapılacağının bilgisini paylaşarak, “Malatya Türkiye dağcılığı adına önemli bir kent durumuna geldi. Milli takımımızın kamplarından birinin de Malatya’da olacağının müjdesini paylaşmak istiyorum ben. Malatya olarak bu tür organizasyonların altından kalkmasını bildik, yine iyi bir ev sahipliği yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

HABER MERKEZİ
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