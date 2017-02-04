04 Şubat 2017 Cumartesi

Malatya’dan 25 sporcu katılacak

5-15 Şubat tarihleri arasında sanda, kında ve taolu branşlarında Antalya'da yapılacak Türkiye Wushu Şampiyonası’na minik-yıldız-genç ve büyükler kategorilerinde katılacak Malatya Büyükşehir Belediyesporlu Wushu takımı çalışmalarını sürdürüyor.

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:48
Malatya’dan 25 sporcu katılacak

  Wushu İl Temsilcisi Mustafa Yetiş ve Kıck Boks İl Temsilcisi Basri Karakuş nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesporlu 25 sporcu, şampiyondan derece hedefliyor. Wushu il temsilciliğine yeni atanan Mustafa Yetiş ve Kick Boks İl Temsilcisi Basri karakuş  yaptığı açıklamada, şampiyonadan başarıyla döneceklerini belirtiler. Yetiş, "Nesillerimizin bireysel sporlar ile tanıştırılması noktasında gerek anne, babalarımızın gerekse de yerel yönetimlerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda hassasiyetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çocuklarımızın başarılarından ziyade bu tür sporlara katılımları daha da önemlidir. Antalya’da yapılacak şampiyonada Malatya’mızı en iyi şekilde temsil edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

“MALATYA DAN 25 SPORCUMUZ KATILIYOR”
  Basri Karakuş ise yaptığı açıklamada, “Sanda, kında, taolu branşlarında 5-15 Şubat tarihlerinde Antalya'da Türkiye Şampiyonasına katılacak sporcular minik-yıldız-gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele edecek. Malatya dan 25 sporcumuz katılıyor. Altın madalya alacağımıza yürekten inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bize destek veren Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

İHA
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