08 Mayıs 2017 Pazartesi

Malatya’da Mayıs ortasında kar sürprizi

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:46
Malatya’da Mayıs ortasında kar sürprizi
  Kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı hatta çoğu zaman sağlanamadığı Yama Dağı’nda araçlar karda mahsur kaldı. Adeta çetin kış aylarını hatırlatan kar yağışı sırasında Malatya Off Road Kulubü üyeleri de araçları ile karda mahsur kaldı.
Malatya’nın Hekimhan ilçesinin en yüksek zirvesi olan 2 bin 450 rakımlı Yama Dağı Mayıs ayında da geçit vermedi. Mayıs ayında Hekimhan ilçesinde kar yağışı etkili olurken kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam etti. Kar yağışı sonrası Yama Dağı mevkinde ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Malatya Off Road Kulübü üyeleri de Yama Dağı’na çıkmak isterken yolda kar, fırtına ve tipiye yakalandı. Yama Dağı zirvesine yaklaşamayan Malatya Off Road Kulübü üyeleri, Mayıs ayının ortasında kar ve tipe nedeniyle mahsur kalmanın şaşkınlığını yaşadı.
İHA
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