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Malatya’da inşaatta Elazığ’da salonda çalışıyor!

İlk defa Milli Takıma seçilen Kick Boksçu Mehmet Fırat (22), inşaatlarda çalışarak aile geçimini sağlarken, diğer taraftan 17 Kasım’da Slovenya’da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

Malatya’da inşaatta Elazığ’da salonda çalışıyor!

İlk defa Milli Takıma seçilen Kick Boksçu Mehmet Fırat (22), inşaatlarda çalışarak aile geçimini sağlarken, diğer taraftan 17 Kasım’da Slovenya’da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

21 Ekim 2018 Pazar 15:53
Malatya’da inşaatta Elazığ’da salonda çalışıyor!

Elazığlı Milli Kick Boksçu Mehmet Fırat, 17-25 Kasım tarihleri arasında Slovenya’da yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. 2 kez 57 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Fırat, aldığı başarıların ardından milli takıma seçildi. Genç sporcu inşaatlarda çalışarak harçlığını çıkarıyor ve aile bütçesine katkı sağlıyor. Şuanda Malatya’da inşaatlarda çalışan, Elazığ’da da antrenmanlara katılan genç sporcu Slovenya’dan da şampiyon olarak dönmek istiyor. Milli Kick Boksçu inşaatlarda çalıştığını ve aynı zamanda Kick Boks yaptığı aktaran Mehmet Fırat, “Hem iş, hem spor beni zorluyor. Ama sporu da bırakmak istemiyorum. Bizim sporumuz bir nevi vatana hizmet gibidir. Yakında yurt dışında da maçlarımız var. Allah gideceğimiz maçta ülkemize en iyi şekilde temsil etmeyi nasip etsin. İstiklal marşımızı okutmayı ve bayrağımızı orada dalgalandırmayı bizlere nasip etsin” dedi. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Fırat
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