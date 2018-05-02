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Malatya’da D Grubu’nda

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Futbol Turnuvası’nın programı açıklandı. Erzurum’da 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek müsabakalar 4’er takımlı bir ve Malatya’nın da yer alacağı 3’er takımlı üç grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak.

Malatya’da D Grubu’nda

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Futbol Turnuvası’nın programı açıklandı. Erzurum’da 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek müsabakalar 4’er takımlı bir ve Malatya’nın da yer alacağı 3’er takımlı üç grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:20
Malatya’da D Grubu’nda

Erzurum’da düzenlenecek Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Futbol Turnuvası’nın programı açıklandı. Organizasyon; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Kayseri bölgelerinden birer takım, Erzurum ile Van bölgelerinden karma bir takım olmak üzere 13 bölge karmasının katılımı ile gerçekleşecek. Müsabakalar 8-10 Mayıs tarihlerinde 4’er takımlı bir ve 3’er takımlı üç grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Grup birincisi olan 4 takım, 12 Mayıs 2018’de yarı final maçlarında karşılaşacak. Final müsabakası ise 13 Mayıs’ta oynayacak. Müsabakalar sonunda birinci olan bölge karması takım, 4-10 Ekim tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek UEFA Regions Cup Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanacak. Gruplar şöyle oluştu: A Grubu: Ankara (4), Trabzon (2), Erzurum-Van (1), Kayseri (3), B Grubu: İstanbul (3), Bursa (2), Samsun (1), C Grubu: Sakarya (2), İzmir (1), Antalya (3), D Grubu: Adana (1), Malatya (2), Diyarbakır (3).

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Futbol TurnuvasıMalatya
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