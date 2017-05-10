TFF 1. Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Adana Demirspor, sahasındaki Yeni Malatya mağlubiyeti üzerine ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Önce ilk 2 şansını, ardından da Play Off'u kaçıran mavi lacivertli takımın düşme barajındaki takımlarla arasındaki puan farkının azalması yönetim ile birlikte teknik heyeti de düşündürüyor. Yeni Malatya karşısında 1-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamayan Adana Demirspor rakibine 2-1 mağlup olarak ligde kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı.

TARAFTAR ÖFKELİ

Adana Demirspor'un rakibine yenilmesi üzerine mavi lacivertli taraftarlar yönetime tepki gösterdi. Şeref tribünü ile sahaya koltukları kırıp atan Adana Demirspor taraftarının sahaya ve şeref tribününe girmesi güvenlik güçleri tarafından önlendi.

SÖZLÜ "MAÇLAR AYNI SAATTE OYNANSIN"

Adana Demirspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı başvuru yaparak küme düşme ve şampiyonluk yolundaki tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynatılmasını istedi. Kulüp adına Başkan Sedat Sözlü tarafından başvuruda şu önemli ifadeler kullanıldı "TFF 1. Ligde 2016-2017 sezonunun sonuna yaklaştığımız dönemde küme düşme ve şampiyonluk yolundaki takımların puanlarının birbirlerine çok yakın olmasından dolayı, alınacak puan ve hatta atılacak tek bir golün bile önemli olduğu son iki haftada tüm müsabakaların aynı gün ve saatte başlamasının Türk Futbolu ve kulübümüz açısından oluşabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçeceği gibi, tüm kulüpler açısından daha hakkaniyetli olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle tüm müsabakaların aynı gün ve saatte başlatılması için gerekli hassasiyetin ve dikkatin gösterilmesin ile gereğinin yapılmasını önemle arz ederiz. " ifadelerini kullandı.

MALATYA YILLARIN İNTİKAMINI ALDI!

Adana Demir ve Malatyaspor camiası arasındaki gerginliğin asıl nedenini oluşturan 1989 – 1990 sezonu, Türk futbol tarihine geçmişti. Tarihte şikeyi ilk ispat eden kulüp olan Malatyaspor buna rağmen küme düşmekten kurtulamamıştı. Adana Demirspor ile Boluspor şike yapmış, son hafta Malatyaspor 1989 – 1990 sezonunda küme düşmüştü. O yıllar Kulüp Başkanı Turan Çevik Adana Demirspor’lu oyuncuları konuşturmuş şikeyi bir bant kaydı haline getirmiş ve tüm Türkiye’ye şikeyi ispat etmişti. Sonraki yıllarda Adan Demir ile Malatya arasında oynanan tüm müsabakalar gerginlikle geçmişti. Son oynanan Adana Demir – Yeni Malatya maçında temsilcimiz kazanarak lacivert mavilileri de ateş hattına göndermiş oldu.

HABER MERKEZİ