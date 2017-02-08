08 Şubat 2017 Çarşamba

Malatya Yüzme Karması Van’dan dereceyle döndü

Anadolu Yıldızları Ligi Doğu Anadolu Bölgesi müsabakaları 4-5 Şubat tarihleri arasında Van’da yapıldı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:09
Malatya Yüzme Karması Van’dan dereceyle döndü
  Malatya İl Karması adına müsabakalara katılan 10 sporcu derece yaparak Malatya’ya döndü. 
Müsabakaların ikinci ayağı 11-12 Mart tarihlerinde Elazığ’da yapılacak.
Elazığ, Bingöl, Ağrı, Van ve Malatya illerinin katıldığı müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne olurken, 10 sporcusu da derece elde eden Malatya İl Karması en başarılı il olarak kürsüye çıktı.
Malatya İl Karmasında dereceye giren sporcular şunlar:
“Muhammed Eyüp Oya: 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz, Kerem Cem Koç: 2 gümüş, 3 bronz, Sıla Safiye Akdaş:1 gümüş, 1 bronz, Ayse kıran şimal: 1 gümüş, 1 bronz, Atilla Polat: 2 bronz, Emir fidan: 1 bronz, Kayra Ziya Kıran: 1 altın, 1gümüş, 2 bronz madalya kazandılar.”
“Bu başarılı tablomuz katlanarak büyür inşallah”
Konuyla ilgili İHA’ya konuşan Malatya Su Sporları Kulübü Başkanı aynı zamanda milli antrenör olan Vahap Karaaslan, önemli bir başarıyla Malatya’ya dönüklerini söyledi.
Yüzmede Malatya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Karaaslan, “Anadolu Yıldızlar Ligi Van’daki müsabakalarla başladı. 10 sporcuyla katıldığımız müsabakalarda derecelerle Malatya’ya döndük. Bu başarılı tablomuz katlanarak büyür inşallah. Bu müsabakaların ikinci ayağı Elazığ'da yapılacak. Oradan da başarılı bir tablo bekliyoruz” diye konuştu.
İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya