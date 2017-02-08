Malatya İl Karması adına müsabakalara katılan 10 sporcu derece yaparak Malatya’ya döndü.

Müsabakaların ikinci ayağı 11-12 Mart tarihlerinde Elazığ’da yapılacak.

Elazığ, Bingöl, Ağrı, Van ve Malatya illerinin katıldığı müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne olurken, 10 sporcusu da derece elde eden Malatya İl Karması en başarılı il olarak kürsüye çıktı.

Malatya İl Karmasında dereceye giren sporcular şunlar:

“Muhammed Eyüp Oya: 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz, Kerem Cem Koç: 2 gümüş, 3 bronz, Sıla Safiye Akdaş:1 gümüş, 1 bronz, Ayse kıran şimal: 1 gümüş, 1 bronz, Atilla Polat: 2 bronz, Emir fidan: 1 bronz, Kayra Ziya Kıran: 1 altın, 1gümüş, 2 bronz madalya kazandılar.”

“Bu başarılı tablomuz katlanarak büyür inşallah”

Konuyla ilgili İHA’ya konuşan Malatya Su Sporları Kulübü Başkanı aynı zamanda milli antrenör olan Vahap Karaaslan, önemli bir başarıyla Malatya’ya dönüklerini söyledi.

Yüzmede Malatya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Karaaslan, “Anadolu Yıldızlar Ligi Van’daki müsabakalarla başladı. 10 sporcuyla katıldığımız müsabakalarda derecelerle Malatya’ya döndük. Bu başarılı tablomuz katlanarak büyür inşallah. Bu müsabakaların ikinci ayağı Elazığ'da yapılacak. Oradan da başarılı bir tablo bekliyoruz” diye konuştu.

İHA