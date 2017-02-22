22 Şubat 2017 Çarşamba

Malatya yine İstanbul’a taşınacak!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İnönü Stadı'nın futbola elverişli olmadığı için Altınordu maçının da Vodafone Arena'da oynanacağını açıkladı. Gevrek Beşiktaş yönetimine gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür etti.

22 Şubat 2017 Çarşamba 14:22
Malatya yine İstanbul’a taşınacak!

  Yeni Malatyaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında alınan galibiyetin sevincini sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep’te oynadığı maçtan aldığı 3 puanla liderliğini sürdürürken, başkan Adil Gevrek, Altınordu maçını Vodofone Arena'da oynayacaklarını söyledi.

BU GALİBİYET İ“NANCIMIZI GÖSTERDİ”
  Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada, “Gaziantep maçında saati ve günü uygun olmamasına rağmen oraya gelip takımını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten onların bu galibiyetteki payı çok büyük diye düşünüyorum. Tabi bu aldığımız galibiyet çok önemli bir galibiyet. Son dakikalar çekişmeli geçti ama olsun sonuçta galip geldik. Bu yolda bazen bu tür müsabakalar da olacaktır. Sahada son saniyeye kadar oyundan kopmayan oyuncularımı kutluyorum” dedi.

ŞANLIURFA MAÇI İNÖNÜ’DE OLABİLİR!
  Gevrek, bu haftaki Altınordu müsabakasını İstanbul Vodofone Arena Stadı’nda oynayacaklarını da belirterek, “Biliyorsunuz, federasyonumuz İnönü Stadı’na 10 Nisan tarihine kadar futbol oynanamaz raporu verdi. Bundan dolayı Altınordu ve Şanlıurfa maçlarını da mecburen dışarıda oynayacağız. Şanlıurfa maçıyla ilgili farklı bir tasarrufumuz olabilir. Kendi sahamızda oynayabiliriz. Ama en azından Elazığ maçını yeni stadımızda oynamak istiyoruz. Biliyorsunuz mevcut stadımız da bakıma alındı. Biz bütün maçlarımızı Malatya’da oynamak istiyoruz. Tabi yeni stadımızın da yetişmesi için mücadele ediyoruz. O anlamda biliyorsunuz saha zeminimiz kötüydü. Dışarıda oynayacağımız Altınordu maçı için tekrar Beşiktaş ile görüşmemiz oldu ve anlaşmaya vardık. Ben burada Beşiktaş Başkanı Sayın Fikret Orman’a teşekkür ediyorum. Yine Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA
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