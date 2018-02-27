MALATYA'YI TEMSİLEN 2 TAKIM VAR

Malatya takımları Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü ile Sessiz Adımlar Spor Kulübü B Grubu’nda mücadele edecek. Ankara TZOB Otelde yapılan 2018 yılı Turkcell Futbol Süper Ligi Kura çekimine Federasyon Asbaşkanı Ensar Kurt, Federasyon Genel Sekreteri Adnan Öztürk, Futbol Teknik Kurul Başkanı Mustafa Demirdağ ve Futbol Teknik Kurul Üyesi Murat Atalar ile kulüp temsilcileri katıldı.

5 ’er Takımlı A ve B Grubu olmak üzere toplam 10 takımdan oluşan Deplasmanlı Futbol Ligi’nde gruplar şöyle oluştu: A GRUBU A1- BURSA Alaattin Bey Özel Sporcular Spor Kulübü, A2- DENİZLİ Çamlık İş Okulu Spor Kulübü, A3- KOCAELİ Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübü, A4- BURSA Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü, A5- KOCAELİ Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü, B GRUBU, B1– MALATYA Turgut Özal Özel Sporcular Spor Kulübü, B2- KÜTAHYA Çinikent İş Okulu Spor Kulübü, B3- ELAZIĞ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü, B4- MERSİN Çankaya İş Okulu Spor Kulübü, B5- MALATYA Sessiz Adımlar Spor Kulübü