Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da kale emin ellerde

Sezon Başında kaleci antrenörlüğüne Hüseyin Ökke’nin getirildiği mavi beyazlılarda BAL’ın iddialı kalecileri Gökhan Zirekli, Gökhan Ata ve Mübarek Kılınç formayı kapmak için birbirleriyle yarışıyor.

Daha önce birlikte çalıştığı takımlarda şampiyonluklar yaşayan Hüseyin Ökke’nin öğrencileri yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Hazırlık kampında oynanan maçlarda forma giyen 3 isim de performanslarıyla lige hazırız mesajı verirken, bu durumun teknik heyeti memnun ettiği belirtildi. Kaleci antrenörü Hüseyin Ökke, yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, “İnşallah bu sezon Malatya’mıza bir 3.lig kazandırma adına elimizden geleni yapacağız. Malatyalılar rahat olsun bu sezon iyi bir takım izleteceğiz. Tabi iyi takımın iyi kalecisi olur. En iyi savunma kalede başlar. Bizde bu bilinçle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gökhan Zirekli, Gökhan Ata ve Mübarek Kılınç kaleyi almak için birbirleriyle sıkı bir rekabet halindeler. Tabi bu durum takıma olumlu yansıyor. İnşallah yeni sezon bizim için beklentilerimizin cevabını bulduğu bir sezon olur” diye konuştu. busabahmalatya.com