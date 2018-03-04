MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Batıpark Merkez Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Ömer Faruk Gültekin, Emrah Yücekaya, Yusuf Yaşar hakem üçlüsü yönetti. Konuk takım Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı rakibi karşısında 4-1 galip gelerek, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Maçın golleri Mert Ali, Yunus, Cuma ve Miraç’tan geldi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 22. dakikada Turgut Ulutaş kaydetti. Mavi beyazlılar aldığı bu galibiyetle puanını 26’ya yükseltirken, küme düşme barajından da uzaklaşarak rahat bir nefes aldı.