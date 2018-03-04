Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116859
ALTIN
161.892
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2494
EURO
4.7035

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 21. haftasında deplasmanda Erdağ İnşaat Dumlupınar ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibini 4-1 mağlup etti.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 21. haftasında deplasmanda Erdağ İnşaat Dumlupınar ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibini 4-1 mağlup etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
04 Mart 2018 Pazar 15:50
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Batıpark Merkez Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Ömer Faruk Gültekin, Emrah Yücekaya, Yusuf Yaşar hakem üçlüsü yönetti. Konuk takım Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı rakibi karşısında 4-1 galip gelerek, üst üste ikinci galibiyetini aldı
Maçın golleri Mert Ali, Yunus, Cuma ve Miraç’tan geldi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 22. dakikada Turgut Ulutaş kaydetti. Mavi beyazlılar aldığı bu galibiyetle puanını 26’ya yükseltirken, küme düşme barajından da uzaklaşarak rahat bir nefes aldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Yeşilyurt BelediyesporRakibini 4-1 Mağlup EttiIkinci Galibiyetini Aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAPLAN ALTIN BULDU
KAPLAN ALTIN BULDU
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR GALİBİYETE HASRET
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR GALİBİYETE HASRET
ANTRENÖR POLİS ARACIYLA HASTANEYE KALDIRILDI
ANTRENÖR POLİS ARACIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim