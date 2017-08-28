Ürgüp kampının ardından Malatya’ya gelen mavi-beyazlı ekip, Yeşiltepe’de yaptığı çalışmalarla güç ve kondisyon depolamaya devam ediyor.

Günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla geçiren Yeşilyurt Belediyespor, kampta hazırlık maçında Elazığ Yolspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada futbolcuların sergiledikleri performans teknik heyeti memnun ederken, goller Mert Ali ve Royal Necefov’dan geldi. Bu arada BAL’da 2017-2018 sezonu fikstürü de çekildi. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, sezona evinde oynayacağı 1920 Maraş maçıyla başlayacak.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un fikstürü şöyle:

“1. hafta: 1920 Maraşspor, 2. hafta: Bay, 3. hafta: Dersimspor (D), 4. hafta: Adıyaman 1954 Spor, 5. hafta: Siverek Belediyespor (D), 6. hafta: Şehit kamil Belediyespor, 7. hafta: Elazığ Yolspor (D), 8. hafta: Erdağ İnşaat Dumlupınarspor, 9. hafta: 62 Pertekspor (D), 10. hafta: Malatyagücü FK, 11. hafta: Akçakale Belediyespor (D), 12. hafta: Araban Belediyespor, 13. hafta: Grup Merkez Hasar Hankendispor (D)”

İHA