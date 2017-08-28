28 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sezona 1920 Maraş maçıyla başlayacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 2017-2018 futbol sezonuna sahasında oynayacağı 1920 Maraş maçıyla başlayacak.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 17:48
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sezona 1920 Maraş maçıyla başlayacak
  Ürgüp kampının ardından Malatya’ya gelen mavi-beyazlı ekip, Yeşiltepe’de yaptığı çalışmalarla güç ve kondisyon depolamaya devam ediyor.
Günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla geçiren Yeşilyurt Belediyespor, kampta hazırlık maçında Elazığ Yolspor ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmada futbolcuların sergiledikleri performans teknik heyeti memnun ederken, goller Mert Ali ve Royal Necefov’dan geldi. Bu arada BAL’da 2017-2018 sezonu fikstürü de çekildi. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, sezona evinde oynayacağı 1920 Maraş maçıyla başlayacak. 
Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un fikstürü şöyle:
“1. hafta: 1920 Maraşspor, 2. hafta: Bay, 3. hafta: Dersimspor (D), 4. hafta: Adıyaman 1954 Spor, 5. hafta: Siverek Belediyespor (D), 6. hafta: Şehit kamil Belediyespor, 7. hafta: Elazığ Yolspor (D), 8. hafta: Erdağ İnşaat Dumlupınarspor, 9. hafta: 62 Pertekspor (D), 10. hafta: Malatyagücü FK, 11. hafta: Akçakale Belediyespor (D), 12. hafta: Araban Belediyespor, 13. hafta: Grup Merkez Hasar Hankendispor (D)”
İHA
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