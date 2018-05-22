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Malatya USA şampiyonluğu kaçırdı

Amerika Cosmopolitan Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Malatyaspor USA, galip gelmesi halinde şampiyon olacağı karşılaşmada Spring Valley FC takımına 4-3 mağlup oldu.

Malatya USA şampiyonluğu kaçırdı

Amerika Cosmopolitan Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Malatyaspor USA, galip gelmesi halinde şampiyon olacağı karşılaşmada Spring Valley FC takımına 4-3 mağlup oldu.

22 Mayıs 2018 Salı 10:59
Malatya USA şampiyonluğu kaçırdı

Malatyaspor USA takımı iki oyuncusunun kırmızı kart gördüğü maçta, hakemin aleyhine verdiği 3 penaltı kararıyla bir anda yenik duruma düştü. Zorlu karşılaşmada kendilerine yönelik ırkçı bir tavır ortaya koyulduğunu belirten Malatyaspor USA Kulübü Başkanı Teoman Mutlu, sahada hakem tiyatrosunu izlediklerini söyledi. Daha önce şampiyonluk kupasını Time Meydanında kaldıracaklarının sözünü verdiklerini ancak buna müsaade edilmediğini kaydeden Mutlu, “Malatyaspor USA - Spring valley FC müsabakasında ülkemizi temsil eden tek Türk takımı Malatya Spor USA resmen ırkçılığa kurban edildi. Müsabakanın büyük bölümünü önde götüren ekibimiz maçın başında enteresan hakem hatalarının kurbanı edildi ve karşılaşma 4-3 Spring valley FC lehine sonuçlandı. Maçın başlama düdüğünden sonra ilk 35 dakika geçmeden arka arkaya 3 penaltı veren, o da yetmezmiş gibi en iyi iki oyuncuyu kırmızı kart ile ihraç eden hakem, karşılaşmayı izleyen Türkler taraftarlardan da uzun süre tepki aldı. Daha önceleri gerek sosyal medyada, gerekse de basına yaptığımız açıklamalarda ünlü Times Meydanında şampiyonluk kupasını kaldıracağımızı söylemiştik. Bu açıklamamız Cosmopolitan ligi ve Amerika Futbol Federasyonu taraflarından tepki toplamış, daha bir hafta öncesinde kulübe gelen tehdit mailinde açıkça federasyon tarafından ırkçı tavırlar ortaya konulmuştu. Son olarak ülkeme söz verdiğim kupa törenin olmamasına çok üzüldüğümü, Malatyalılardan ve ülkemde benden güzel haberler bekleyen herkesten özür diliyorum.” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya UsaAmerika Cosmopolitan Futbol Ligişampiyonluk Mücadelesi
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