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MALATYA USA EVİNDE KAZANDI

Malatya USA, Amerika Cosmopolitan 2. Ligi 10. haftasında karşılaştığı KidSuper Samba AC Reserve takımını 3-0 mağlup etti.

MALATYA USA EVİNDE KAZANDI

Malatya USA, Amerika Cosmopolitan 2. Ligi 10. haftasında karşılaştığı KidSuper Samba AC Reserve takımını 3-0 mağlup etti.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 11:04
MALATYA USA EVİNDE KAZANDI

Amerika Cosmopolitan 2. Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden Malatyaspor USA, ligin 10.haftasında sahasında KidSuper Samba AC Reserve takımını 3-0 mağlup etti ve puanını 22’ye çıkarttı. Malatyaspor USA, ligin 10.haftasında Verrazano Sports Complex Back Grass Field’de KidSuper Samba AC Reserve takımını konuk etti. Sarı kırmızılılar, sahadan 3-0 üstün ayrılarak ligdeki 7.galibiyetini aldı ve puanını 22’ye yükseltti. Ligde 10 haftalık süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet alan Malatyaspor USA, lider NYPD FC Reserve’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Usa
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