MALATYA USA EVİNDE KAZANDI

Amerika Cosmopolitan 2. Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden Malatyaspor USA, ligin 10.haftasında sahasında KidSuper Samba AC Reserve takımını 3-0 mağlup etti ve puanını 22’ye çıkarttı. Malatyaspor USA, ligin 10.haftasında Verrazano Sports Complex Back Grass Field’de KidSuper Samba AC Reserve takımını konuk etti. Sarı kırmızılılar, sahadan 3-0 üstün ayrılarak ligdeki 7.galibiyetini aldı ve puanını 22’ye yükseltti. Ligde 10 haftalık süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet alan Malatyaspor USA, lider NYPD FC Reserve’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.busabahmalatya.com