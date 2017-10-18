18 Ekim 2017 Çarşamba

Malatya USA bir üst turda

Teknik Direktör Ümit Karan yönetimindeki Malatyasor USA, State Cup (Eyaletler Kupası) maçında Connecticut Eyaleti takımı Tumi FC’yi 3-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

17 Ekim 2017 Salı 12:01
Malatya USA bir üst turda

  Sakatlığı süren Engin Baytar’ın forma giymediği maçın gollerini 38. dakikada Baran Sezgin, 82. dakikada Hami Baytar ve 90’da ise Can Aydoğan attı. Rakip takımın golü ise 22. dakikada Steven Glory attı. Zorlu müsabakada son 10 dakikaya 1-1’lik eşitlikle girilirken, Teknik Direktör Ümit Karan yaptığı değişikliklerle müsabakanın kazanılmasında büyük rol oynadı.

Maç sonrası  açıklama yapan Amerika USA takımının başkanı Teoman Mutlu, “Ligde zaten 5 maçta 4 galibiyet ile lider durumdayız. Kupada da rakibi eleyerek yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyum. Buradan tüm vatandaşlarımıza bize desteklerini ve inançlarını sürdürmelerini istiyorum. Ayrıca TFF Başkanımız Yıldırım Demirören’in de federasyon olarak bize sahip çıkıp destek vermesini bekliyoruz. Biz kilometrelerce uzakta bir kıtada Türkiye’nin adını Amerika’da futbolla duyuran tek Türk takımıyız. Emin adımlar ile şampiyonluğa doğru gidiyoruz” diye konuştu. 

İHA
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