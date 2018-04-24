Malatya USA Avantajı Kaptı

Amerika Cosmopolitan Soccer Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Bronx Supreme FC ile karşılaştı. Rakibi karşısında etkili bir futbol sergileyen Malatyaspor USA, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Malatyaspor USA’in Bronx Supreme FC karşısında gollerini 17 ve 62. dakikalarda kaptan Kemal Gürler, 88. dakikada ise Ronald Kufioin kaydetti. Malatyaspor USA, aldığı galibiyetle şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşırken, bitime 3 hafta kala da önemli bir avantaj yakalamış oldu.



“SON 3 MAÇIMIZ KALDI”

Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştıklarını söyleyerek, “Şampiyonluk için geri sayıma başladık. Son 3 maçımız kaldı artık. Onları da alıp, nasipse şampiyonluk kupasını kaldıracağız. Amerika, bir Türk takımının başarısını izleyecek. İnşallah Times Meydanı'nda kupayı kaldıracağız. Malatyalılara buradan bu büyük onuru yaşatacağız. Tüm hemşerilerimin dualarının bizlerle olduğuna hiç şüphemiz yok. Şampiyonluk kupasını 19 Mayıs’ta Türk günü yürüyüşünde Türk toplumuna armağan edeceğiz.” diye konuştu