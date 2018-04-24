Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110292
ALTIN
174.273
DOLAR
4.0830
STERLİN
5.6926
EURO
4.9827

Malatya USA Avantajı Kaptı

Malatyaspor USA, ligin bitimine haftalar kala sahasında Bronx Supreme FC takımını 3-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Amerika’da yaşayan Malatyalıların kurduğu sarı-kırmızılı takım aldığı galibiyetle bitime 3 hafta kala önemli bir avantaj yakalamış oldu.

Malatya USA Avantajı Kaptı

Malatyaspor USA, ligin bitimine haftalar kala sahasında Bronx Supreme FC takımını 3-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Amerika’da yaşayan Malatyalıların kurduğu sarı-kırmızılı takım aldığı galibiyetle bitime 3 hafta kala önemli bir avantaj yakalamış oldu.

24 Nisan 2018 Salı 12:13
Malatya USA Avantajı Kaptı

Amerika Cosmopolitan Soccer Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Bronx Supreme FC ile karşılaştı. Rakibi karşısında etkili bir futbol sergileyen Malatyaspor USA, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.
Malatyaspor USA’in Bronx Supreme FC karşısında gollerini 17 ve 62. dakikalarda kaptan Kemal Gürler, 88. dakikada ise Ronald Kufioin kaydetti. Malatyaspor USA, aldığı galibiyetle şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşırken, bitime 3 hafta kala da önemli bir avantaj yakalamış oldu.

“SON 3 MAÇIMIZ KALDI”

Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştıklarını söyleyerek, “Şampiyonluk için geri sayıma başladık. Son 3 maçımız kaldı artık. Onları da alıp, nasipse şampiyonluk kupasını kaldıracağız. Amerika, bir Türk takımının başarısını izleyecek. İnşallah Times Meydanı'nda kupayı kaldıracağız. Malatyalılara buradan bu büyük onuru yaşatacağız. Tüm hemşerilerimin dualarının bizlerle olduğuna hiç şüphemiz yok. Şampiyonluk kupasını 19 Mayıs’ta Türk günü yürüyüşünde Türk toplumuna armağan edeceğiz.” diye konuştu

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatyaspor USA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kriz mi, İdman mı?
Kriz mi, İdman mı?
Spor Yorumcuları Ne Dedi?
Spor Yorumcuları Ne Dedi?
Maçın Önüne Geçti!
Maçın Önüne Geçti!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim