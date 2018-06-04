“Malatya Türkiye’nin kalbi”

Tekvando Malatya İl Temsilcisi Nurettin Uçar yaptığı açıklamada sezonu değerlendirdi. Bu yıl tekvandoda Malatya’nın şaha kalktığını ifade eden Uçar, “Önceki yıllara kıyasla madalya sayılarımız ve milli takıma kazandırdığımız sporcularla başarılı bir sezonu geride bıraktık. Tekvando Federasyonu yönetim kurulunda, Malatyalı üyemiz ve merkez hakem kurulunda başkan yardımcımız var. Ayrıca dört arkadaşımız milli takımda görev yapıyor. İlimizde son yıllarda tekvando branşında sisteme ayak uyduramamadan kaynaklı bir durağanlık vardı. Ama bunu üzerimizden attık. Bu yıl madalya sayımız katlanarak arttı. Adıyaman ilinde en son düzenlenen ortaokullar finallerinde 10 altın madalya aldık. Arkasından Türkiye şampiyonasında 4 altın madalya kazandık. Anadolu Yıldızlar Ligi’nde bayan ve erkeklerde takım halinde gruplarda birinci olduk. Balkan Şampiyonası’nda arkadaşlarımız yarıştılar. Bir sporcumuz Avrupa Şampiyonası’nda yarıştı. Bu yıl elde ettiğimiz başarılar gelecek seneler adına bizlere umut verdi. Bu başarılar yalnızca kulüp bazında değil, Malatya’nın il bazında göstermiş olduğu başarılardır. Tekvandoda çok iyi eğitimler almış antrenör arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80’ni beden eğitimi öğretmeni. Federasyonumuzun Malatya’ya bakış açısı, Malatyalı sporcuları ve antrenörleri milli takımlarda değerlendirmeleri başarının gelmesinde büyük rol oynuyor. Daha önceden ilimizde tekvando seçmeleri yapma şansımız çok yoktu. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sadi Fındıklı bey sağ olsun bizi her konuda destekliyor. Yeteri sayıda hakemlerimiz var. İstediğimiz zaman Malatya’da şampiyona ve sporcu seçmeleri düzenleyebiliyoruz. Her müsabaka tekvando adına ciddi bir kazanım.“ dedi.

“ULUSLAR ARASI MÜSABAKALARA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ”

Geçtiğimiz günlerde Liseler arası Türkiye Tekvando Şampiyona’sına başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Nurettin Uçar, “Federasyonumuz ilimize uluslar arası bir turnuvayı organize etmemiz için vermeyi düşünüyor. Çünkü Türkiye’de Malatya tekvandonun kalbi diyebiliriz. Maalesef yeni yapılan spor salonumuzun çevre düzenlemesi tamamlanmadı. Bazı eksikler bitirildikten sonra inşallah Malatya’mıza uluslar arası müsabakalar alacağız. Bizim en büyük şansımız Amatör Sporlar Konfederasyon Başkanımız aynı zamanda Tekvando Federasyonunda yönetim kurulu üyesidir. Onunda bu hususta gayretleri var. İlimizde her türlü uluslar arası tekvando müsabakalarının organizasyonunun yapabilecek güce sahibiz. Salonumuz bittiği takdirde istediğimiz müsabakayı, kamp çalışmalarını dahi Malatya’ya alabiliriz.” şeklinde konuştu.

“TEKVANDO BİREYİN EĞİTİMİNE ÖNEM VERİYOR”

Ailelerden çocuklarını tekvandoya yönlendirmelerini isteyen Uçar, Çünkü tekvando aynı zamanda bireyin eğitimine önem veriyor. Tekvando, basketbol ile beraber dünyada en çok eğitimli sporcuyu barındıran ve lisanslı sporcusu olan son olimpiyatlarda Türkiye’nin gururu olmuş bir branştır. Malatya’mız hak ettiği başarıları tekrar yakalamak için hızlı bir trend yakaladı.” ifadelerini kullandı.