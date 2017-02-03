03 Şubat 2017 Cuma

Malatya takımına hasret kalacak!

Ziraat Türkiye Kupası’ndan dolayı liglere verilen 1 haftalık arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendirecek Yeni Malatyaspor, kendi şehri Malatya’dan 35 gün uzakta kalacak. Son olarak Mersin maçında taraftarı önüne çıkan sarı kırmızılılar kamptan sonra Denizli maçını İstanbul’da oynayacak.

31 Ocak 2017 Salı 18:29
Malatya takımına hasret kalacak!

  Haftalardır devam eden Yeni Malatyaspor iç saha maçlarını nerede oynasın tartışması, yönetimin Beşiktaş Kulübü ile bir maçlığına Vodafone Arena Stadı konusunda anlaşmasıyla son bulmuştu. Kulüp başkanı Adil Gevrek’in bir maçlık maliyetin 250 bin lira olmasını açıklamasıyla tartışmalar farklı bir boyut kazanmıştı. Yönetim ve teknik heyetin aldığı bu karar aynı zamanda kendi şehri takımını Malatya’dan uzun bir süre ayırmış olacak.

ALTINORDU MAÇININ YERİ BELLİ DEĞİL!
 
  Son olarak iç saha maçında Mersin İdmanyurdu ile karşılaşan Yeni Malatyaspor 21 Ocak’ta taraftarı huzuruna çıkmıştı. Samsun’a deplasmanda 3 – 0 kaybettikten sonra liglere verilen kupa maçları arası nedeniyle 10 günlük Antalya kampı yapacak temsilcimiz daha sonra 11 Şubat’ta Denizlispor ile karşılaşacak. İstanbul’da oynanacak bu maçtan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanına gidecek Yeni Malatyaspor’un, şayet Altınordu maçını Malatya’da oynamak istemesi durumda bu karşılaşma 26 Şubat’ta oynanacak. Tam 35 gün sonra Malatya’da kendi taraftarıyla yeniden buluşacak sarı kırmızılılar, taraftarıyla uzun bir aradan sonra hasret gidermiş olacak. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya BusabahMALATYA GÜNCEL HABERLERHaber MalatyaMalatyaMalatya Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya