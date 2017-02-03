Haftalardır devam eden Yeni Malatyaspor iç saha maçlarını nerede oynasın tartışması, yönetimin Beşiktaş Kulübü ile bir maçlığına Vodafone Arena Stadı konusunda anlaşmasıyla son bulmuştu. Kulüp başkanı Adil Gevrek’in bir maçlık maliyetin 250 bin lira olmasını açıklamasıyla tartışmalar farklı bir boyut kazanmıştı. Yönetim ve teknik heyetin aldığı bu karar aynı zamanda kendi şehri takımını Malatya’dan uzun bir süre ayırmış olacak.
ALTINORDU MAÇININ YERİ BELLİ DEĞİL!
Son olarak iç saha maçında Mersin İdmanyurdu ile karşılaşan Yeni Malatyaspor 21 Ocak’ta taraftarı huzuruna çıkmıştı. Samsun’a deplasmanda 3 – 0 kaybettikten sonra liglere verilen kupa maçları arası nedeniyle 10 günlük Antalya kampı yapacak temsilcimiz daha sonra 11 Şubat’ta Denizlispor ile karşılaşacak. İstanbul’da oynanacak bu maçtan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanına gidecek Yeni Malatyaspor’un, şayet Altınordu maçını Malatya’da oynamak istemesi durumda bu karşılaşma 26 Şubat’ta oynanacak. Tam 35 gün sonra Malatya’da kendi taraftarıyla yeniden buluşacak sarı kırmızılılar, taraftarıyla uzun bir aradan sonra hasret gidermiş olacak.
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