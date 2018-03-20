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MALATYA TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Elazığ'da yapılan, 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı ANALİG Hentbol Şampiyonası’nda birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya hentbol takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci oldu. 

MALATYA TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Elazığ'da yapılan, 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı ANALİG Hentbol Şampiyonası’nda birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya hentbol takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci oldu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Mart 2018 Salı 16:34
MALATYA TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Malatyahentbolcular 20 Nisan tarihinde Rize'de yapılacak ANALİG ( Anadolu Yıldızlar Ligi ) Yarı Final Hentbol müsabakalarına katılma hakkı kazandı. ANALİG Hentbol Çeyrek Final müsabakaları oynanan final maçlarıyla Elazığ'da tamamlandı. 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı şampiyona birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya’yı temsil eden hentbol takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci olup, 20 Nisan 2018 tarihinde Rize'de yapılacak ANALİG Yarı Final Hentbol müsabakalarına katılma hakkı kazandı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ANALİGHentbolMalatya
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