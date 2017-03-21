21 Mart 2017 Salı

Malatya takımı Dünya Şampiyonası’na katılacak!

Malatya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Oryantiring branşında Türkiye Şampiyonu Oldu. 22 – 28 Mart 2017 tarihleri arasında İtalya’nın Palermo kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası’na katılacak Malatyalı sporcular, hem ilimizi hem de ülkemizi temsil edecek.

21 Mart 2017 Salı 12:30
Malatya takımı Dünya Şampiyonası’na katılacak!

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 18 Mart 2017 tarihinde Manisa’da yapılan Okullar arası Liseler Oryantiring Türkiye Şampiyonasında birinci oldular.

FINDIKLI: SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM
  Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, ‘’Türkiye Şampiyonu olan, Malatya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Oryantiring sporcuları 22 – 28 Mart 2017 tarihleri arasında İtalya’nın Palermo kentinde yapılacak olan Dünya Liseler arası Oryantiring Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar. Aldıkları bu başarıdan dolayı sporcularımızı, ailelerini, beden eğitimi öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik eder, 22 – 28 Mart 2017 tarihleri arasında İtalya’nın Palermo kentinde yapılacak olan Dünya Liseler arası Oryantiring Şampiyonasında başarılar dilerim’’ dedi.

GÜLLÜ: BU BAŞARI GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI
  Türkiye Oryantiring Federasyonu Bölge Koordinatörü ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güllü ise Malatyalı sporcuların başarısından ayrı bir gurur yaşadıklarını ifade ederek, “Daha önceki çalışmalarımızda ve organizasyonlarda Malatya’nın bu spor branşında bir çok ile göre önde olduğunu ve bir merkez haline geldiğini söylemiştim. Sağ olsun gençlerimiz bizi mahcup etmedi. Türkiye’yi Malatya’dan gidecek sporcuların temsil etmesi gerçekten büyük bir başarı. Oryantring Federasyonu olarak, hem ülkemizin hem de ilimizin adını Dünya şampiyonasında temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi. 

FATİH AVCI
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