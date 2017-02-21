Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 17 - 19 Şubat tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Yarı Final Müsabakaları sona erdi. Müsabakalara Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Kilis, Adıyaman, Bitlis, Bingöl, Van, Diyarbakır, Iğdır ve Batman’dan erkeklerde 81, bayanlarda 73 olmak üzere toplam 154 sporcu katıldı. ANALİG yarı final müsabakalarında takım halinde erkeklerde Malatya birinci, Gaziantep ikinci, Van üçüncü oldu. Bayanlarda ise Gaziantep birinciliği, Malatya ikinciliği ve Diyarbakır üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren sporculara Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar madalya ve başarı belgelerini verdi.

Dereceye giren sporcular ise şöyle oldu:

"Bayanlarda 29 Kg. Rabia Kılıç (G.Antep), 33 Kg. Fazilet Doğan (G.Antep), 37 Kg. Eftalya Küçükarslan (G.Antep), 41 Kg. Şenay Akgül (Malatya), 44 Kg. Zeynep Poyraz (D.Bakır), 47 Kg. Rabia Kaya (Malatya), 51 Kg. Ayşenur Çelik (Malatya), 55 Kg. Senanur Rençber (Adıyaman), 59 Kg. Berfin Kardeşoğlu (D.Bakır), +59 Kg. İlayda Sara Patlı (G.Antep), Erkeklerde 33 Kg. Yusuf Zaif (Adıyaman), 37 Kg. İbrahim Halil Çelik (Ş.Urfa), 41 Kg. Ahmet Polat (Elazığ), 45 Kg. Mustafa Tanış (Malatya), 49 Kg. Harun Tuncer (G.Antep), 53 Kg. Arda Kerpiç (Van), 57 Kg. Yusuf Çepni (Van), 61 Kg. Furkan Avcı (Bitlis), 65 Kg. İbrahim Duhan Turhan (Malatya), +65 Kg. İbrahim Yıldırım (Bitlis)."

FATİH AVCI