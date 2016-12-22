22 Aralık 2016 Perşembe

Malatya takımı 4. oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Özel Sporcular Futbol Ligi finalleri sona erdi. Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Türkiye dördüncüsü oldu.

20 Aralık 2016 Salı 11:47
Malatya takımı 4. oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinde oynanan finallerin son maçında rakibi Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup eden Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat Spor Kulübü şampiyon oldu. 3.'lük maçında ise, Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü, rakibi Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek finalleri 3. sırada tamamladı.

Karşılaşmalar sonunda alınan sonuçlara göre sıralama şöyle oluştu:

1. Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat Spor Kulübü

2. Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü

3. Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü

4. Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü

HABER MERKEZİ
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