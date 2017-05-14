MAÇTAN DAKİKALAR…

İnönü Stadı’ndaki tarihi maça Boluspor başladı.

2.DAKİKA: Maçın ilk atağı konuk takımdan geldi. Poepon’un taşıdığı top Guido Koçer’e gönderildi kaleci Ertaç yerden yatarak topu kontrol etti.

9.DAKİKA: Yeni Malatyaspor karşılaşmanın ilk ciddi atağını geliştirdi. Sağdan Pereira’nın ortasında top ceza sahası içinde Dialiba’ya geldi. Siyahi oyuncu rakip savunmaya rağmen müdahalesini yaptı, meşin yuvarlak ayağının altından kaçtı.

17. DAKİKA: Boluspor gole çok yaklaştı. Kullanılan duran top organizasyonunda Fatih Nurullah’ın ortasında top Andre Santos’un önünde kaldı. Kafayla uzak direk dibine gönderilen topu Ertaç iki hamlede kontrol etti.

27.DAKİKA: Yeni Malatyaspor’da Eren Tozlu hafif çaprazdan vurdu top yandan dışarı gitti.

28.DAKİKA:Boluspor deplasmanda öne geçti. Andre Santos’a soldan oynanan uzun pas asist oldu. Ceza sahasına soldan çalımlarla giren Andre Santos Dialiba’dan kurtulup kale çizgisine paralel şutunu gönderdi top dar açıdan ağlarla buluştu. 0 – 1

38.DAKİKA: Yeni Malatyaspor orta sahadan hücuma çıkış yapmakta zorlandığı anlarda Boluspor etkili oluyor. Topu Azubuıke’den çalan Cengiz Umut kaleyi uzaktan yokladı. Ertaç Özbir yatarak topu kurtardı.

Maçın ilk yarısına 2 dakika eklendi.

49.DAKİKA: Yeni Malatyaspor önde gol ararken savunmada pozisyon verdi. Kontra atağa hızlı çıkan Boluspor’da Poepon çaprazdan ceza sahasına girdi. Yerden sert bir şut gönderen Poepon’un şutu uzak direk dibine çırpıp dışarı çıktı.

52.DAKİKA: Boluspor ikinci gol fırsatını kaçırdı. Soldan Akbueze’nin getirdiği top şık pasıyla Guido Koçer’de kaldı. Altı pas içersinden dokunan Guido yakın mesafeden topu dışarı gönderdi. Kırmızı beyazlılar yüzde yüz bir fırsatı kaçırdı.

58.DAKİKA: Yeni Malatyaspor ikinci yarıda ilk pozisyonunu Ahmet Aras ile buldu. Sağdan Caner’in ortasına iyi yükselen Ahmet, kafayı vurdu ancak savunma araya girdi.

71.DAKİKA: Beraberlik için yüklenen Yeni Malatyaspor Sadık ile şansını uzak denedi orta sahadan çaldığı topla içeri giren Sadık yaklaşık 30 metre mesafeden çok sert vurdu top üstten az farkla dışarı gitti.

76.DAKİKA:Sağ’dan Caner’in ortasında Eren röveşata denedi savunmadan seken top karambol oluşturdu ancak sonuç alınamadı.

Maçın sona ermesiyle birlikte teknik heyet ve futbolcular saha içersinde sevinç yumağı oluşturarak, Eskişehir – Gaziantep Bş. Bld. Maçının bitmesini bekledi. Taraftarın maçın bittiğini belirten sevinç gösterisiyle oyun alanı karnaval yerine döndü. 61 puana ulaşan kaplanlar bitime 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.



Stat: Malatya İnönü Stadyumu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Serkan Gençerler xx, Oğuz Terzi xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay x (Ferhat Kiraz dk. 74 x), Mehmet Sak xx (Ahmet Aras dk. 45 x), Pereıra xx, İrfan Başaran xx (Murat Yıldırım dk. 67 x), Eren xxx, Azubuike xxx, Sadık x, Dialiba x, Murat Akça x

Yedekler: Hakan, Yiğitcan Erdoğan, MBA, Osman Fırat

Teknik Direktör: İrfan Buz

Boluspor: Melih Ağa xx, Alim xx, Özgür İleri xx, Poepon x, Akabueze xx, Ramazan Sal xx, Guıdo Koçer x (Hakan Arslan dk. 79 x), Nurullah xx, Dos Santos xx, Kadir Bekmezci x, Cengiz x (Renato dk. 78 x)

Yedekler: Sabri Can, Musa Sinan, Yusuf Emre, Jansen, Burak Asan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Dialiba (dk. 84) (Yeni Malatyaspor), Dos Santos (dk. 28) (Boluspor)

Sarı kartlar: Azubuike, Eren (Evkur Yeni Malatyaspor)

FATİH AVCI