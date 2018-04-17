Malatya Stadyumu Ev Sahipliği Yapacak

2017-2018 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Kademe Play-Off müsabakaları 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. 12 grup birincisinin oynayacağı 6 müsabaka sonunda galip gelen 6 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. Bu kapsamda Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor 3. Lige yükselme maçında Malatya Stadyumu’nda 22 Nisan Pazar günü saat 15.00’de karşı karşıya gelecek. Bu müsabakalarda mağlup olan 6 takımın karşılaşacağı 2. Kademe Play-Off müsabakaları sonunda galip gelen 3 takım daha TFF 3. Lig’e yükselme hakkını elde edecek. Spor Toto BAL 1. Kademe Play-Off müsabaka programı ise şöyle:

21.04.2018-15:00 AĞRI 1970 SPOR – ADIYAMAN 1954 SPOR 13 ŞUBAT STADI-ERZİNCAN 22.04.2018-15:00 ARTVİN HOPASPOR – FATSA BELEDİYESPOR YENİ MALATYA STADYUMU – MALATYA 22.04.2018-15:00 NEVŞEHİRSPOR GENÇLİK – KIRŞEHİR BELEDİYESPOR OSMANLI STADI – ANKARA 22.04.2018-15:00 SERİK BELEDİYESPOR – ÖDEMİŞSPOR ATATÜRK STADI – MUĞLA 22.04.2018-15:00 ŞİLE YILDIZSPOR – ALİBEYKÖY SANCAKTEPE 15 TEMMUZ STADI – İSTANBUL 22.04.2018-15:00 GEBZESPOR – ALTINOVA BELEDİYESPOR TAVŞANLI ADA STADI – KÜTAHYA

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi