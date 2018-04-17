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Malatya Stadyumu Ev Sahipliği Yapacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Kademe Play-Off müsabakaları 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. Bu kapsamda Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor 3. Lige yükselme maçında Malatya Stadyumu’nda 22 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Malatya Stadyumu Ev Sahipliği Yapacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Kademe Play-Off müsabakaları 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. Bu kapsamda Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor 3. Lige yükselme maçında Malatya Stadyumu’nda 22 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

17 Nisan 2018 Salı 13:08
Malatya Stadyumu Ev Sahipliği Yapacak

2017-2018 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Kademe Play-Off müsabakaları 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. 12 grup birincisinin oynayacağı 6 müsabaka sonunda galip gelen 6 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. Bu kapsamda Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor 3. Lige yükselme maçında Malatya Stadyumu’nda 22 Nisan Pazar günü saat 15.00’de karşı karşıya gelecek. Bu müsabakalarda mağlup olan 6 takımın karşılaşacağı 2. Kademe Play-Off müsabakaları sonunda galip gelen 3 takım daha TFF 3. Lig’e yükselme hakkını elde edecek. Spor Toto BAL 1. Kademe Play-Off müsabaka programı ise şöyle:

21.04.2018-15:00

AĞRI 1970 SPOR

ADIYAMAN 1954 SPOR

13 ŞUBAT STADI-ERZİNCAN

22.04.2018-15:00

ARTVİN HOPASPOR

FATSA BELEDİYESPOR

YENİ MALATYA STADYUMU – MALATYA

22.04.2018-15:00

NEVŞEHİRSPOR GENÇLİK

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR

OSMANLI STADI – ANKARA

22.04.2018-15:00

SERİK BELEDİYESPOR

ÖDEMİŞSPOR

ATATÜRK STADI – MUĞLA

22.04.2018-15:00

ŞİLE YILDIZSPOR

ALİBEYKÖY

SANCAKTEPE 15 TEMMUZ STADI – İSTANBUL

22.04.2018-15:00

GEBZESPOR

ALTINOVA BELEDİYESPOR

TAVŞANLI ADA STADI – KÜTAHYA

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Artvin HopasporFatsa BelediyesporMalatya StadyumuMalatya
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