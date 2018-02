MALATYA STADYUMU BU KEZ GÜZEL BİR HABERLE ZİRVEDE!

Açılışı birçok eksikliğin gölgesinde gerçekleşen ve halen de ulaşım ile temizlik başta olmak üzere bazı sorunları henüz giderilemeyen Malatya Stadyumu mükemmele yakın zemini ile büyük dikkat çekiyor. Türkiye’de sosyal medyada etkili olan bir haber portalı, futbolseverler arasında yaptığı oylamaya dayanarak Malatya Stadyumu’nu en iyi zemine sahip üçüncü stat olarak gösterdi. Trabzon Şenol Güneş Stadı birinci, Beşiktaş Vodafone Park ikinci Malatya Stadyumu ise zeminiyle listede üçüncü sırada yer aldı.

Altan ısıtma sistemiyle, sahanın bütününün hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü durumlarda ılık suyla toprağın donmasını engelleyen stadın çim uzmanları, cep telefonlarına yükledikleri sıcaklık takip sistemiyle evlerinden bile sahanın herhangi bir bölümün anlık sıcaklık değerinden haberdar olabiliyor. Bunun yanında sahanın tam olarak güneş görmeyen bölümleri için yaklaşık 1 milyon maliyetle, ‘suni güneş ışını’ diye bilinen Ultraviyole Işık Sistemi stat envanterleri içersine dahil edildi. Güney kale ceza sahası yanları ve batı alt tribün önleri bu sistemle güneş ışığı almışçasına yeşil kalabiliyor.

“ÇİM BAKIMI KONUSUNDA KENDİMİZİ GÜNCELLİYORUZ”

Stat Müdürü Cem Eren karşılaşmaya gelen tüm rakip takım görevlilerinin ve TFF temsilcilerinin zemini görünce şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirterek, “Çim bakımı konusunda makine ve ekipman desteği çok önemli. Bunun yanında doğru gübre ve ilaç kullanımı da etkili. Tabi bir de bunların hepsinin periyodik sıralaması var. Günün her vaktinde sulama yapamazsınız ya da her an çimi kesemezsiniz. Bu konuda yıllardır bizimle çalışan arkadaşlarımız artık uzmanlaştı diyebilirim. Türkiye’de yeni yapılan birçok stadın zemini şu an bizim stadın zemininden kötü durumda. Müsabakaya gelen rakipler ve görevliler Malatya’nın kış mevsiminde böyle bir sahaya sahip olmasına şaşırıyorlar. Bizler de önce şehrimizin bu övgüyü alması için, takımımızın iyi futboluna katkısı olsun diye zeminimizi bakımlı ve beğenilir durumda tutmak için özveriyle çalışıyoruz, sürekli Avrupa’daki sistemleri inceliyor, kendimizi güncelliyoruz” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com