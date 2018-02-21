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MALATYA STADININ ÇİMLERİ İÇİN ÖZEL CİHAZ

Malatya’ya yapılan yeni stadyumun zemininin iklimsel şartlardan etkilenmemesi için suni güneş paneli sistemi devreye sokuldu. 

MALATYA STADININ ÇİMLERİ İÇİN ÖZEL CİHAZ

Malatya’ya yapılan yeni stadyumun zemininin iklimsel şartlardan etkilenmemesi için suni güneş paneli sistemi devreye sokuldu. 

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 14:47
MALATYA STADININ ÇİMLERİ İÇİN ÖZEL CİHAZ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un stadının çimlerine, yurt dışından getirilen suni güneş panelleriyle yapay güneş ışığı uygulanıyor. Çimlerin hava şartlarından etkilenmemesi için uygulanan suni güneş sayesinde Malatya Stadyumu'nun çimleri kışın da yeşil kalacak. Panellerin maliyetinin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı bildirildi.
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya’nın soğuk ve kuru bir iklime sahip olması nedeniyle stat zemininin bakımının zor olduğunu belirtti. Üst üste oynanan maçlar ve son dönemdeki kurak havanın etkisiyle Yeni Malatya Stadı'nın zeminde sorun yaşanmaması için suni cihazların alındığını aktaran Gündüz, sahayı daha iyi bir duruma getirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

“Bu tür sistemler futbolumuzun daha da gelişmesine katkı sunacaktır"
Suni güneş panellerinin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt dışından getirildiğini kaydeden Gündüz, "Yapay güneş ile sahanın bozulmuş bölgeleri yeniden toparlandı. Bu sistem sayesinde elektronik ortamda zemini takip etme imkanımız da olacak. Böylece çimin gelişimini kolaylıkla takip edebileceğiz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’a teşekkür ederiz. Bu tür sistemler futbolumuzun daha da gelişmesine katkı sunacaktır" diye konuştu.

“Malatya stadının zemini oldukça iyi durumda”
Türkiye'de çok sayıda kulübün bu sistemi uyguladığını aktaran Erdal Gündüz, "Sporcu sağlığı için sahalar ve zemin son derece önemli. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda her camianın stadyumlarda yeniliklere gitmesi gerekiyor. Zeminlerdeki kalite futboldaki oyun kalitemizi de daha yukarı taşıyacaktır. Şuan Malatya stadının zemini oldukça iyi durumda. Burada çalışan ekibimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 21.02.2018 14:49
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