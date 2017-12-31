Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig’e yükseldi

1966 yılında kurulan efsane Malatya spor’un ekonomi k sıkıntılardan dolayı amatör kümeye düşmesi sonucu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın çabaları sonucu ismi değiştirilmek suretiyle ekonomik destek verilen Evkur Yeni Malatyaspor, 2017 yılında Adil Gevrek başkanlığında bir ilki gerçekleştirerek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi.

Şehrin 13 yıllık Süper Lig özlemine son veren bu başarı Malatyalılar tarafından günlerce büyük bir coşkuyla kutlanırken, bitmeye yüz tutmuş futbol aşkı adeta tekrar alevlendi.

İnönü Stadı’na veda

Kapılarını 1970 yılında açan emektar Malatya İnönü Stadı, Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor müsabakasıyla birlikte Malatya futboluna veda etti.

Yıllarca unutulmaz müsabakalara ev sahipliği yapan İnönü Stadı, 2018 yılı başında TOKİ tarafından kademeli olarak yıkılacak.

Yeni stadyum hizmete girdi

Malatya futbolu için 2017 yılı bir önemli gelişmeye daha sahne oldu. Yüklenici firması iflas edince yapım süreci uzayan 27 bin 44 kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu, Süper Lig’in 5. Haftasında oynanan Bursaspor maçıyla birlikte kapılarını açtı.

Malatya’da tesisleşme yılı

2017 yılında Malatya tesisleşmede adeta atağa kalktı. TOKİ tarafından, İnönü Stadı’nın arsası karşılığında Malatya’ya yeni stadyum dışında 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzu inşa edildi. Ancak olimpik yüzme havuzunda da yüklenici firma kaynaklı sıkıntılar nedeniyle yapım takviminde bazı aksaklılar yalandı.

Battalgazi , Yakınca, Tecde ve Çavuşoğlu Spor Salonları, 3 bin koltuklu yeni spor salonu, tam olimpik yüzme havuzu, yeni gençlik merkezi, jimnastik salonu, 27 bin 44 koltuklu yeni stat, Yeşiltepe’de 3 olmak üzere, Konak, Yeşilyurt, Pütürge ve Darende ’de sentetik futbol sahaları, 4 açık, 2 kapalı tenis kortları gibi birçoğu bitmiş ve hizmete girmiş, bazıları ise tamamlanmak üzere olan tesisler yaklaşık 250 milyon TL'ye mal oldu.

İHA