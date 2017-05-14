14 Mayıs 2017 Pazar

Malatya sokakları sarı-kırmızı

Yeni Malatyaspor-Boluspor karşılaşması öncesinde Malatya sokakları ve caddeleri rengarenk oldu.

14 Mayıs 2017 Pazar 15:35
Malatya sokakları sarı-kırmızı

 Taraftarlar stadyuma doğru yürürken, Yeni Malatyaspor atkılarını ve bayraklarını satanlar da göze çarptı. Öte yandan maç için bilet bulamayan taraftarlar da stattan geri döndü…  





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